Serie A, la Juventus vince e si porta in quinta posizione in classifica

Juventus-Udinese, ultima partita di questa 15° giornata di Serie A, è terminata e ha visto la squadra di Pirlo vincere per 4 a 1.

A decidere il risultato finale, nel secondo tempo, sono stati il secondo gol di Cristiano Ronaldo (che aveva segnato già nel primo) ed il gol di Chiesa. Nei minuti di recupero, poi, altri due gol: Ziegelaar per l’Udinese e Dybala per la Juventus.

Bianconeri che vincono per 4 a 1, quindi, e che si piazzano in quinta posizione in classifica. Anche nel secondo tempo, infine, c’è stato un gol annullato per fallo di mano; questa volta, però, il Var ha tolto il gol a Ramsey, mentre nel primo è stato De Paul a vedersi il gol annullato per fallo di mano.

Juventus – Udinese 4 – 1

31′, 70′ Cristiano Ronaldo, 49′ Chiesa, 90′ Ziegelaar, 93′ Dybala

