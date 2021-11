Allo stadio Olimpico di Roma si è giocato l’altro posticipo delle 18 tra Lazio e Salernitana.

Vittoria importante dei biancocelesti che grazie al 3-0 rifilato alla squadra di Colantuono scavalca la Roma in classifica salendo al quinto posto in classifica, a -1 dal quarto dell’Atalanta. Decidono le reti nel primo tempo di Immobile, sempre più leader della classifica dei marcatori all time dei biancocelesti, e Pedro; arrotonda il risultato nella ripresa Luis Alberto.

