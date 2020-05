Serie A, la Lega ha deciso all’unanimità di concludere questo campionato

Con l’assemblea che si è tenuta oggi in Lega Serie A, è emersa l’unanimità dei club per concludere il campionato fermo da marzo.

In pratica, i club hanno attuato un fronte comune sulla possibilità di chiudere il suddetto campionato a fronte delle parole di ieri del Governo. Inoltre la Lega ha presentato un protocollo logistico per la possibile ripresa ed un paio di nuove bozze sul calendario.

L’idea che prende corpo ora è quella di ricominciare il 9-10 giugno con le semifinali di Coppa Italia, in modo tale da avere a disposizione 16 finestre. Una in più rispetto alle 15 necessarie, considerando le 12 giornate di campionato, 4 partite da recuperare e la finale di Coppa Italia.

Da Nyon e dall’Uefa, infine, è arrivata un’altra apertura dato che le coppe nazionali potrebbero essere anche non concluse e la possibilità dei play-off. Questo perché c’è il via libera ad ammettere la squadra settima in campionato all’Europa League.

Rimane però la data ultima per concludere il tutto: 2-3 agosto; Ceferin, presidente Uefa, ha intenzione di far disputare le coppe nel mese di agosto.

