Serie A, la nuova stagione inzierò con due rinvii: slittano gli esordi di Inter e Atalanta

La stagione 2020/2021 di Serie A inizierà con due partite rinviate: è stata infatti accolta la richiesta di Inter ed Atalanta di iniziare il campionato una settimana più tardi.

Il quotidiano Repubblica fa il punto della situazione: “Inter e Atalanta potranno giocare più avanti nella stagione le partite della prima giornata di campionato, per recuperare il riposo perduto con le coppe europee. Lo ha deciso con voto unanime il Consiglio della Lega di Serie A, al termine di una seduta tenuta al telefono. Le due squadre nerazzurre hanno infatti partecipato alle final-eight dei due tornei continentali per club (Europa League per i milanesi, Champions per i bergamaschi) e hanno quindi chiesto più tempo per allenarsi. Le altre squadre di Serie A (tranne ovviamente le avversarie di Inter e Atalanta) cominceranno a giocare nel weekend del 19 e 20 settembre. Una deroga sul calendario era stata chiesta anche da Roma e Cagliari, ma non è stata accordata“.

Comments

comments