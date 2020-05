Serie A, la ripresa può slittare di una settimana e manca l’ok del Governo

La settimana che si aprirà domani sarà decisiva per la ripresa del campionato di Serie A, dopo l’interruzione forzata causa Coronavirus.

La Lega ha inviato il protocollo di sicurezza alla FIGC, che domani lo girerà al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che a sua volta incontrerà il Governo giovedì. La sensazione è che il campionato ripartirà ma non ci sono ancora certezze e il rebus principale riguarda le date, aspetto che è stato analizzato dalla Gazzetta dello Sport.

La Lega di Serie A continua ad ipotizzare la ripresa per il prossimo 13 giugno, ma la norma sulla sospensione degli eventi (da DPCM fino al 14 giugno) andrebbe modificata. Inoltre, non è da sottovalutare la questione della mobilità tra regioni, consentita in determinate aree. Di conseguenza, si sta pensando di spostare la data della ripartenza di una settimana, al 20 giugno.

