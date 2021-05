Serie A, la Roma cade a Marassi: 2 a 0 per la Samp

Si è concluso il match serale di questa domenica di Serie A, con la Sampdoria che ha ospitato la Roma al Marassi.

Dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Manchester United, ne arriva un’altra per la Roma di Fonseca. La squadra di Ranieri si è imposta per 2 a 0, segnando un gol per tempo; il primo porta la firma di Adrien Silva, il secondo quella di Jankto. La Roma ha avuto la possibilità di raddrizzare la partita con Dzeko; ma l’attaccante prima si è visto annullare un gol per fuorigioco e poi ha fallito un rigore, parato da Audero.

Con questa sconfitta la Roma è praticamente fuori dalla corsa Champions, dato che mancano solo 4 giornate (e 12 punti) ed il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti.

Sampdoria – Roma 2 – 0

45′ Adrien Silva, 66′ Jankto

