Serie A: pari tra Juventus e Roma, Torino corsaro a Cremona

Terminati gli anticipi del sabato pomeriggio della terza giornata di Serie A Juventus-Roma e Cremonese-Torino.

Allo Stadium di Torino la Juventus e la Roma si dividono la posta con un pareggio per 1-1 firmato da VLahovic per la Juventus nel primo tempo e Abraham per la Roma. Nel primo annullato per fallo un gol a Locatelli per il possibile 2-0 per i bianconeri.

Nell’altra gara delle 18:30 a Cremona la Cremonese perde 1-2 con il Torino (reti nel primo di tempo autorete di Bianchetti per il vantaggio granata e nella ripresa di Radonjic per il raddoppio toro e Sernicola per la Cremonese).

