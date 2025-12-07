Serie A: la Roma perde a Cagliari 1-0

Serie A: l’altra partita Cremonese Lecce è finita 2-0
Serie A: l’altra partita Cremonese Lecce è finita 2-0
Napoli-Juventus la probabile scelta di Conte
Aurelio De Laurentiis al Napoli Racing: “Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote”
Serie A: prima vittoria per il Verona che batte l’Atalanta
L’Inter schiaccia il Como e va in testa alla classifica
Spalletti:”Siamo alla ricerca di certezze. A Napoli una storia immortale”.
Serie A: La Fiorentina sempre più giù… perde anche con il Sassuolo
Buongiorno:”Contanti per l’energia ritrovata. Ci siamo chiariti con il mister ma la fiducia reciproca c’è sempre stata”.
On. Rivellini: Dico al Principe di Monaco di farci strada perché stiamo arrivando!”
Lang:”Felice per il momento. Non vi svelo la tattica per la Juventus ma sappiamo cosa fare”.
Mondiali: Se l’Italia si qualificasse avrebbe un girone accessibile