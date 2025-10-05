Serie A: sono terminate le partite delle ore 15:00. Fiorentina-Roma 1-2; Poker del Bologna al Pisa, 4-0
Serie A: la Roma vince a Firenze, momentaneamente sola in testa alla classifica
Napoli-Genoa: le formazioni
La partita delle 12:30: Udinese-Cagliari 1-1
Verso Napoli-Genoa. La probabile formazione scelta da Conte
L’Inter schianta la Cremonese
Serie A i risultati degli anticipi delle 15.00
Napoli boom! Crescita super per numero di tifosi
Napoli: Il report della seduta odierna
L’anticipo del venerdi della Serie A
Gutierrez:”Che emozione la Champions a Napoli. Lavorare con Conte un privilegio”
Si va verso Napoli-Genoa: il report degli allenamenti di oggi