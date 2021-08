Serie A – La vigilia degli allenatori delle big, Allegri: “Ora senza Ronaldo tutti devono essere ancora più responsabili”

Serie A, la vigilia della seconda di campionato, gli allenatori delle big hanno parlato così in conferenza stampa:

Dopo l’addio di Ronaldo e Dzeko, Allegri e Mourinho rispondono così ai giornalisti:

Allegri: “L’assenza di Ronaldo dovrà responsabilizzare ancora di più la sua squadra? Sono già tutti responsabili, è normale che ora senza Ronaldo tutti devono essere ancora più responsabili, ci sono tanti giovani che devono migliorare tutti sotto tutti i punti di vista. La differenza la farà quando miglioreranno dal punto di vista mentale che ci permetterà di vincere le partite e di gestirle.”

Mourinho: “Avete perso Dzeko, come la Juventus ha perso Ronaldo. Questo mercato aperto a campionato iniziato piace per la possibilità di riparare o se potesse scegliere chiuderebbe prima?

“Se tutti i campionati sono chiusi sì, se sono 1-2 no. Ho vissuto questo in Inghilterra, è una situazione difficile, tu non puoi comprare ma qualcuno può comprare i tuoi, è troppo rischioso. A tutti gli allenatori piacerebbe avere la rosa perfetta a inizio luglio e lavorare tranquillamente, però se siamo solo noi italiani a pensare a questo, l’esperienza mi dice di no”

Pioli vuole conferme dalla sua squadra e dice: “Se lo scorso anno potevamo essere la sorpresa, quest’anno non è più così e dobbiamo confermarci. Dovremo giocare un calcio propositivo ed essere sempre migliori dei nostri avversari.”

Spalletti dice la sua su un possibile Napoli sperimentale: “ Di sperimentale secondo me poco se ne vedrà domani, quelli che scenderanno in campo domani sono tutti calciatori che hanno già giocato partite di livello.”

