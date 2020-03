Serie A, l’Assemblea di Lega chiederà più tempo per chiudere il campionato

La redazione di Sky Sport ha riportato le ultime novità riguardo la richiesta che farà la Lega Serie A nella riunione di domani con la UEFA.

Una riunione di cui si è già a conoscenza, dato che l’annuncio della UEFA è arrivato la settimana scorsa. La Lega Serie A, in questa riunione, chiederà più tempo per terminare il campionato corrente, considerando che molto probabilmente Euro 2020 sarà rinviato.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Alessandro Alciato, della redazione di Sky Sport:

“Assemblea molto tecnica, ma è emerso qualcosa di importante. Domani anche il calcio italiano parteciperà alla riunione UEFA. Dando per scontato il rinvio di Euro 2020, anche la Lega chiederà di avere più tempo per chiudere l’attuale campionato. Sono stati varati alcuni tavoli di lavoro, nello specifico otto su tematiche politiche, economiche e altre, come ad esempio il rapporto col Governo. E’ stato molto apprezzato l’intervento di Andrea Agnelli, che ha sostenuto l’unità di intenti in questo momento

