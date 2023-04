Serie A – L’Atalanta fa tris e vince a Cremona. La Cremonese sprofonda

Serie A – Termina la prima sfida di questa ventottesima giornata tra l’Atalanta di Gasperini e la Cremonese, padrona di casa.

Nerazzurri che si impongono per 1-3 grazie alle reti di De Roon, Boga e Lookman. Vittoria importante per la Dea che conferma le proprie ambizioni in zona Champions League: i nerazzurri sono attualmente al quarto posto in attesa dei match di Roma e Milan. Sempre più difficile, invece, la permanenza in Serie A per gli uomini di Ballardini, ultimi in classifica a 12 con una sola vittoria in 28 giornate

