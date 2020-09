Serie A, l’Atalanta trionfa per 4 a 1 in casa della Lazio

Si è concluso l’ultimo recupero della prima giornata di Serie A, che ha visto Atalanta e Lazio sfidarsi all’Olimpico di Roma.

La dea guidata da Gasperini si è imposta per 4 a 1 sulla Lazio di Simone Inzaghi. Gran gol di Gomez nel secondo tempo, dopo quello del primo, che gli consente anche di realizzare la doppietta personale. Con questa vittoria l’Atalanta sale a 6 punti e si appaia a Napoli, Inter, Milan e Hellas Verona.

A seguire risultato finale e marcatori:

Lazio – Atalanta 1 – 4

10′ Gosens, 32′ Hateboer, 41′ Gomez, 57′ Caicedo, 61′ Gomez

Nei due recuperi che si sono giocati alle 18, il Benevento ha sfidato l’Inter al Vigorito mentre lo Spezia ha giocato in casa dell’Udinese. La squadra di Conte ha vinto per 5 a 2 contro il Benevento, lo Spezia invece ha centrato la sua prima storica vittoria in Serie A; la doppietta di Galabinov, infatti, decide il match e fa conquistare i primi 3 punti allo Spezia.

Comments

comments