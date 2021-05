Serie A: l’Atalanta vince con il Genoa e vola in Champions League

Allo stadio Ferraris di Genova terminato l’anticipo della 37esima giornata di Serie A tra Genoa e Atalanta.

Dopo i primi quarantacinque minuti terminati sul 3-0 per l’Atalanta con le reti di Zapata, Malinovsky e Gosens, nella ripresa arrivano i gol di Shomurodov che accorcia le distanze per l Genoa, di Pasalic che riporta l’Atalanta avanti di tre gol prima dei gol di Pandev su rigore e ancora di Shomurodov che chiudono la gara sul 4-3 per i bergamaschi.

In virtù di questa vittoria l’Atalanta è matematicamente qualificata per la prossima Champions League perché irraggiungibile da Juventus e Lazio rispettivamente quinta e sesta in classifica.

