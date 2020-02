Serie A – Lazio avanti all’intervallo, 2-0 sul Bologna

La Lazio avanti all’Olimpico alla fine del primo tempo contro il Bologna nell’anticipo di questo turno di Serie A: gol di Luis Alberto e Correa.

Una Lazio esuberante, bellissima, quella che per buona parte del primo tempo ha dominato in lungo e in largo e dopo 45 minuti è avanti 2-0 contro il Bologna nella prima sfida della 26esima giornata di Serie A.

All’Olimpico per almeno venti minuti è andata in scena la versione migliore di Luis Alberto, che ha avuto ampi spazi per agire e ha dominato in lungo e in largo. Il gol che ha sbloccato la partita è arrivato dopo 18 minuti, ma prima la squadra di Inzaghi ha avuto quattro nitide occasioni da rete. Due a disposizione di Correa, una bella punizione di Luis Alberto e un gol divorato da Immobile dalla sua mattonella sono stati il preludio alla rete che ha sbloccato il match.

L’azione dell’1-0, nemmeno a dirlo, sull’asse Correa (che ha imbastito la ripartenza), Immobile (che ha servito un pallone delizioso al limite dell’area), Luis Alberto, che l’ha finalizzata con una rasoterra finito sotto le gambe di Danilo e alle spalle di Skorupski.

La rete del due a zero, meno di tre minuti dopo. In questa circostanza, Luis Alberto ha vestito i panni dell’assist-man e ha servito in profondità Correa, che ha battuto il portiere avversario grazie a una decisiva deviazione di Danilo.

E il Bologna? Una occasione clamorosa divorata da Soriano tra i due gol. E un pallone lisciato da Orsolini al termine di una bell’azione sull’asse Palacio-Poli-Tomiyasu. Poi un gioco in costante crescendo, ma solo dopo i due gol subiti.

I problemi principali la squadra di Mihajlovic li ha messi in mostra in fase difensiva: troppi spazi concessi alla Lazio, che ripartendo dal basso ha sempre avuto a disposizione i metri necessari per mettere in mostra il suo gioco. E per circa mezz’ora ha regalato grande spettacolo.

Comments

comments