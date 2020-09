Serie A, Lazio e Sampdoria in vantaggio a fine primo tempo

Dopo il successo dell’Atalanta in casa del Torino, si sono appena conclusi i primi tempi dei match delle 18, valevoli per il 2° turno del campionato di Serie A.

La Lazio è in vantaggio in casa del Cagliari, con il risultato di 1-0: decide, finora, una rete segnata da Lazzari, dopo appena quattro minuti di gioco. 2-1, invece, per la Sampdoria, impegnata a Marassi contro la neopromossa Benevento. Apre le danze l’eterno Fabio Quagliarella, a segno all’8′. Dieci minuti più tardi, arriva il raddoppio blucerchiato, siglato da Colley. Accorcia le distanze, al 33′, Caldirola, che approfitta di un’incertezza di Tonelli e batte Audero.

