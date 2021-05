Serie A – All’Olimpico si gioca l’anticipo delle 12:30 con in campo la Lazio di Simone Inzgahi e il Genoa di Davide Ballardini.

Prima frazione di gioco chiusa sul risultato di 2-0 per la Lazio con gol dell’in formissima Correa e del solito Immobile su calcio di rigore. La Lazio non ha intenzione di mollare la corsa per la Champions.

