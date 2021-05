Serie A, le altre designazioni: Juve-Milan a Valeri. Fabbri non c’è, Orsato rivede l’Inter dopo 3 anni in una partita inutile

L’AIA ha ufficializzato tutte le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A, la 16° del girone di ritorno del campionato.

Il big match tra Juventus e Milan, molto importante anche per il Napoli in ottica Champions, è affidata all’arbitro Valeri. Al Var ci sarà Calvarese. Parma-Atalanta invece sarà arbitrata da Giua con Fourneau al Var. Da notare che Fabbri, l’arbitro di Napoli-Cagliari, non arbitra nessuna partita nella prossima giornata.

Orsato, invece, rivede l’Inter dopo ben 3 anni dall’ultima (e fatidica) volta che costò lo scudetto agli azzurri, in una partita completamente inutile per il campionato. L’arbitro infatti sarà al Var di Inter-Sampdoria. Poco fa abbiamo visto la designazione per Spezia-Napoli, andiamo a vedere tutte le altre:

Sabato 8/5 :

UDINESE – BOLOGNA h. 15.00

SANTORO

CECCONI – ROSSI M.

IV: DI MARTINO

VAR: ABISSO

AVAR: BINDONIINTER – SAMPDORIA h. 18.00

AYROLDI

RANGHETTI – PAGLIARDINI

IV: PATERNA

VAR: ORSATO

AVAR: VALERIANI FIORENTINA – LAZIO h. 20.45

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

: UDINESE – BOLOGNA h. 15.00 SANTORO CECCONI – ROSSI M. IV: DI MARTINO VAR: ABISSO AVAR: BINDONIINTER – SAMPDORIA h. 18.00 AYROLDI RANGHETTI – PAGLIARDINI IV: PATERNA VAR: ORSATO AVAR: VALERIANI Domenica 09/05:GENOA – SASSUOLO h. 12.30

MARIANI

MONDIN – PAGNOTTA

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO BENEVENTO – CAGLIARI h. 15.00

DOVERI

PRETI – TEGONI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CARBONE H. VERONA – TORINO h. 15.00

MASSA

LONGO – DEI GIUDICI

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO PARMA – ATALANTA h. 15.00

GIUA

COLAROSSI – MIELE

IV: GARIGLIO

VAR: FOURNEAU

AVAR: LIBERTI ROMA – CROTONE h. 18.00

SOZZA

SCARPA – DELLA CROCE

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO JUVENTUS – MILAN h. 20.45

VALERI

GIALLATINI – PERETTI

IV: SACCHI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI

Comments

comments