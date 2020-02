Serie A , le date dei recuperi delle partite rinviate

La Lega Serie A ha reso note le date dei recuperi delle partite rinviate come misura preventiva al potenziale contagio per coronavirus.

Il comunicato ufficiale informa che per le partite Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, le date verranno indicate successivamente, in base agli impegni internazionali delle due squadre nerazzurre.

Recupero 6^ giornata

Verona-Cagliari, mercoledì 11 marzo ore 15.00

Torino-Parma, mercoledì 11 marzo ore 18.30

Variazione 8^ giornata

Torino-Udinese, sabato 7 marzo ore 15.00 (anziché lunedì 9)

Lecce-Milan, lunedì 9 marzo ore 20.45 (anziché ore 21.00)

Variazione 9^ giornata

Brescia-Genoa, sabato 14 marzo ore 15.00 (anziché domenica 15)

Sassuolo-Verona, domenica 15 marzo ore 15.00 (anziché sabato 14 marzo)

Comments

comments