Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 giornate a De Roon

Dopo l’ultima giornata di campionato, sono arrivate anche le decisioni del Giudice Sportivo. Per De Roon dell’Atalanta maxi squalifica.

Quattro giornate di squalifica per il centrocampista dell’Atalanta ed inoltre un’ammenda di 10 mila euro. La motivazione è la seguente:

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Ottava sanzione); per avere, al 48esimo del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e, per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l’avambraccio il Direttore di gara.”

Per tutti gli altri squalificati, invece, si tratta solo di una giornata; questa la lista:

Behrami, Kyriakopoulos, Toloi (con ammenda di 1.500€), Bani, Freuler, Hetemaj, Lautaro Martinez, McKennie, Parolo.

Nessuno del Napoli quindi; inoltre, c’è da notare che, se Lautaro e McKennie rimarranno nei rispettivi club, non potranno disputare il match di Supercoppa Italiana in quanto scatterebbe la squalifica. Infine, anche per Juric, ammonito ieri sera, arriva la squalifica di 1 giornata.

