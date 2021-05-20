Serie A, le designazioni arbitrali: c’è Chiffi per Napoli-Verona, al VAR Nasca

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il 38esimo ed ultimo turno del campionato di Serie A 2020/2021, in programma tra sabato 22 e domenica 23 maggio.
Queste le designazioni complete:
ATALANTA – MILAN h. 20.45
MARIANI
GIALLATINI – BINDONI
IV: DOVERI
VAR: AURELIANO
AVAR: TOLFO
BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45
VALERI
PRETI – PERETTI
IV: FABBRI
VAR: GIACOMELLI
AVAR: DI VUOLO
CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45
MERAVIGLIA
MONDIN – VONO
IV: GIUA
VAR: MARESCA
AVAR: DI IORIO
CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45
ABBATTISTA
MOKHTAR – TRINCHIERI
IV: MARINI
VAR: SERRA
AVAR: DE MEO
INTER – UDINESE h. 15.00
VOLPI
ROSSI L. – PERROTTI
IV: AMABILE
VAR: BANTI
AVAR: VIVENZI
NAPOLI – H. VERONA h. 20.45
CHIFFI
LONGO – VALERIANI
IV: FOURNEAU
VAR: NASCA
AVAR: CECCONI
SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45
PATERNA
PALERMO – ROSSI M.
IV: ILLUZZI
VAR: GUIDA
AVAR: GALETTO
SASSUOLO – LAZIO h. 20.45
PRONTERA
BERCIGLI – MASSARA
IV: RAPUANO
VAR: MASSA
AVAR: MELI
SPEZIA – ROMA h. 20.45
PEZZUTO
MARCHI – MIELE
IV: SANTORO
VAR: PAIRETTO
AVAR: LIBERTI
TORINO – BENEVENTO h. 20.45
DI BELLO
PAGLIARDINI – BERTI
IV: PICCININI
VAR: ABISSO
AVAR: RANGHETTI