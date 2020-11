Serie A, le designazioni ufficiali: Atalanta-Inter affidata a Doveri. Per Lazio-Juve c’è Massa

L’AIA ha comunicato tutte le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A, che partirà domani venerdì 6 novembre.

Due big match in programma per la prossima giornata: Atalanta-Inter e Juventus-Lazio. Per il primo ci sarà Doveri ed al Var Mariani, mentre per il secondo arbitrerà Massa con Mazzoleni al Var. A seguire tutte le designazioni ufficiali per la prossima giornata:

Venerdì 6/11

SASSUOLO – UDINESE h. 20.45

ABBATTISTA

GALETTO – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

SASSUOLO – UDINESE h. 20.45 ABBATTISTA GALETTO – DI GIOIA IV: MASSIMI VAR: BANTI AVAR: LIBERTI Sabato 07/11

CAGLIARI – SAMPDORIA h. 15.00

AYROLDI

PRETI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO BENEVENTO – SPEZIA h. 18.00

AURELIANO

VALERIANI – MARCHI

IV: DI MARTINO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI VUOLO PARMA – FIORENTINA h. 20.45

LA PENNA

PAGANESSI – LOMBARDO

IV: MAGGIONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

CAGLIARI – SAMPDORIA h. 15.00 AYROLDI PRETI – MACADDINO IV: MARINI VAR: MANGANIELLO AVAR: LO CICERO Domenica 08/11

LAZIO – JUVENTUS h.12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CECCONI ATALANTA – INTER h. 15.00

DOVERI

LONGO – DEL GIOVANE

IV: GHERSINI

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI GENOA – ROMA h. 15.00

IRRATI

TOLFO – ROCCA

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI TORINO – CROTONE h.15.00

FOURNEAU

RANGHETTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

PASQUA

PERETTI – VECCHI

IV: ROS

VAR: ABISSO

AVAR: PASSERI MILAN – H. VERONA h.20.45

GUIDA

FIORITO – SECHI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

Comments

comments