Serie A, le designazioni ufficiali della 3° giornata: Lazio-Inter affidata a Guida

Oltre alla sestina scelta per Juventus-Napoli, l’AIA ha comunicato tutte le scelte per la 3° giornata di Serie A.
L’altro big match di questa giornata, Lazio-Inter, sarà arbitrato da Guida con Irrati al Var. A seguire tutte le designazioni:
- Venerdì 2/10
FIORENTINA – SAMPDORIA h.20.45
GIACOMELLI
CALIARI – BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: AURELIANO
AVAR: CECCONI
- Sabato 03/10
SASSUOLO – CROTONE h.15.00
PEZZUTO
PERETTI – CIPRESSA
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: MONDIN
GENOA – TORINO h.18.00
CHIFFI
DI IORIO – PAGNOTTA
IV: ILLUZZI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LIBERTI
UDINESE – ROMA h.20.45
ABISSO
VECCHI – SCATRAGLI
IV: PICCININI
VAR: MARESCA
AVAR: DEL GIOVANE
- Domenica 04/10
ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30
PASQUA
BACCINI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO
BENEVENTO – BOLOGNA h.15.00
SOZZA
ALASSIO – PERROTTI
IV: ABBATTISTA
VAR: DI BELLO
AVAR: FIORITO
LAZIO – INTER h.15.00
GUIDA
CARBONE – LONGO
IV: MASSA
VAR: IRRATI
AVAR: VIVENZI
PARMA – H. VERONA h.15.00
GIUA
COLAROSSI – TARDINO
IV: MARINELLI
VAR: BANTI
AVAR: VALERIANI
MILAN – SPEZIA h.18.00
SERRA
DI VUOLO – RASPOLLINI
IV: PAIRETTO
VAR: VALERI
AVAR: TOLFO
JUVENTUS – NAPOLI h.20.45
DOVERI
MELI – BINDONI
IV: CALVARESE
VAR: NASCA
AVAR: RANGHETTI