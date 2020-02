Serie A, le designazioni ufficiali: Mariani all’Inter e La Penna per la Juventus

L’AIA ha comunicato tutte le scelte ufficiali per quanto riguarda gli arbitri per la prossima giornata di Serie A; di seguito tutte le designazioni.

A tal proposito già si è detto del Napoli, con la scelta di Orsato per il match in trasferta contro il Brescia. Per quanto riguarda le prime tre della classifica: Mariani dirigerà Inter-Sampdoria, La Penna il match Spal-Juventus e Genoa-Lazio è affidata a Maresca.

Di seguito la lista con tutte le designazioni per la prossima giornata di Serie A:

Venerdì 21/2

BRESCIA – NAPOLI h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – VECCHI

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

PASQUA

CECCONI – PAGNOTTA

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MELI SPAL – JUVENTUS h. 18.00

LA PENNA

LONGO – PRENNA

IV: BARONI

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO FIORENTINA – MILAN h. 20.45

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE

GENOA – LAZIO h. 12.30

MARESCA

TEGONI – ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00

PAIRETTO

TOLFO – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI TORINO – PARMA h. 15.00

ABISSO

PERETTI – CALIARI

IV: ILLUZZI

VAR: VALERI

AVAR: SCHENONE ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

BINDONI – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO ROMA – LECCE h. 18.00

GIACOMELLI

RANGHETTI – BRESMES

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO INTER – SAMPDORIA h. 20.45

MARIANI

MONDIN – GALETTO

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: PASSERI

