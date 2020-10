Serie A, le designazioni ufficiali: Pairetto per l’Inter, Abisso per la Juventus

L’AIA ha comunicato tutte le designazioni ufficiali per la sesta giornata di Serie A, che partirà sabato 31 ottobre alle ore 15.

Per quanto riguarda le altre big ci sono Pairetto per l’Inter e Abisso per la Juventus. Crotone-Atalanta sarà diretta da Dionisi, mentre per la Roma ci sarà Orsato e per il Milan Di Bello. A seguire le designazioni ufficiali della sesta di Serie A:

Sabato 31/10:

CROTONE – ATALANTA h. 15.00

DIONISI

DI VUOLO – TARDINO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO INTER – PARMA h. 18.00

PAIRETTO

PASSERI – LIBERTI

IV: PICCININI

VAR: MARESCA

AVAR: RANGHETTI BOLOGNA – CAGLIARI h. 20.45

FABBRI

MELI – AVALOS

IV: RAPUANO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

UDINESE – MILAN h.12.30

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – JUVENTUS h.15.00

ABISSO

CARBONE – CIPRESSA

IV: ABBATTISTA

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI TORINO – LAZIO h.15.00

CHIFFI

TEGONI – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO ROMA – FIORENTINA h. 18.00

ORSATO

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN SAMPDORIA – GENOA h.20.45

LA PENNA

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

H. VERONA – BENEVENTO h.20.45

SACCHI

PALERMO – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

