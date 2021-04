Serie A, le formazioni ufficiali delle altre partite delle 15

Alle 15, oltre a Napoli-Crotone, si giocheranno altre sei partite di Serie A. Queste le formazioni ufficiali delle squadre.

Tra le squadre che scenderanno in campo alle 15 ci sono anche Atalanta, Lazio e Roma; le tre dirette pretendenti del Napoli per un posto in Champions League sfideranno rispettivamente Udinese, Spezia e Sassuolo. Solo la Roma gfiocherà fuori casa, tra le tre.

In campo ci sarà anche il Benevento, in cerca di punti salvezza, che ospiterà il Parma al Vigorito. A seguire tutte le formazioni ufficiali delle squadre:

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler, Pessina; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Braaf; Okaka. All . Gotti

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Schiattarella, Hetemaj, Ionita, Improta; Lapadula, Gaich. All. Filippo Inzaghi

Parma (4-3-3): Sepe; Laurin, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Cerri. All. Semplici

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Lasagna. All. Juric

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Lazio (3-5-2): Reina: Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Leo, Sena, Ricci, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.. All. Italiano

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, M. Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca

