Serie A, le formazioni ufficiali delle altre partite delle 19 e 30

Oltre a Napoli e Spal, sono altre sei le squadre che scendono in campo alle 19 e 30 per questa giornata di Serie A. Vediamo insieme le loro formazioni ufficiali.

Altre tre partite in programma insieme a quella tra Napoli e Spal. L’Atalanta cerca di proseguire il cammino per la qualificazione Champions mentre il Verona deve riprendere l’inseguimento per il sogno Europa. La Sampdoria, invece, deve lottare per uscire dalla zona critica della classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-4-2) : Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Vieira, Ekdal, Depaoli, Linetty; La Gumina, Gabbiadini. All.: Ranieri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Verona (3-4-2-1) : Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Adjapong, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski. All.: Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Malinovskiy; Zapata. All.: Gasperini.

