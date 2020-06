Serie A, le formazioni ufficiali delle due partite delle 21 e 45

Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria sono le due partite delle 21 e 45 che chiudono questa giornata di Serie A; di seguito le formazioni ufficiali.

La sfida tra Atalanta e Lazio può rischiare di avere grosse ripercussioni sulla corsa Champions/scudetto per entrambe le squadre; la Sampdoria deve risollevarsi e risollevare la situazione in classifica, mentre la Roma deve continuare il suo percorso in campionato.

Queste le premesse delle due sfide di questa sera, che chiudono la 27° giornata di campionato di Serie A; di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Luis Felipe, Patric; Jony, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

