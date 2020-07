Serie A, le formazioni ufficiali di Bologna-Lecce

La domenica di Serie A si apre con il match, valevole per il 36° turno di campionato, tra Bologna e Lecce, che avrà inizio alle 17:15.

Un match che ha ben poco da dire per i felsinei ma che, invece, assume un’importanza enorme per i salentini, che hanno l’occasione per riportarsi a -1 dal Genoa, sconfitto ieri dall’Inter.

Queste le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara, Falco; Lapadula.

