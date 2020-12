Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

Il mercoledì di Serie A si apre con l’anticipo, valevole per il 12° turno di campionato, tra Juventus e Atalanta, in programma alle 18:30.

Pirlo rinuncia ancora una volta a Kulusevski, mentre sulla corsia sinistra c’è la conferma da titolare per Federico Chiesa, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite. A centrocampo, sarà Arthur a far coppia con Bentancur, con McKennie dirottato a destra, mentre in avanti solo panchina per Dybala, nonostante si sia sbloccato a Genova: sarà, dunque, Morata il partner di Cristiano Ronaldo. Tra gli orobici, invece, Gasperini deve rinunciare a Toloi, che ha accusato, all’ultimo minuto, dei problemi fisici e andrà in tribuna; escluso ancora una volta il Papu Gomez.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

