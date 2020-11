Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus e Cagliari

Alle 20 e 45 prenderà il via il terzo anticipo di questa ottava giornata di Serie A, che vedrà contrapposte Juventus e Cagliari all’Allianz Stadium.

Pirlo e Di Francesco hanno comunicato le formazioni ufficiali per la partita; il Cagliari, tra l’altro, deve fare i conti con l’assenza di Godin, per via del Covid, e di Nandez, per precauzione. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2) : Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

: Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo. Cagliari (3-4-3): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Zappa, Marin, Rog Tripaldelli; Ounas, Simeone, Joao Pedro. All.: Di Francesco.

