Tra poco meno di un’ora, Juventus e Sassuolo scenderanno in campo all’Allianz Stadium, per uno dei tre anticipi del mercoledì, valevoli per il 10° turno di Serie A.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhana, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Defrel.

Comments

comments