Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Udinese: c’è il forfait di Gervinho

Momento decisivo per il Parma, che oggi, alle 12:30, ospiterà l’Udinese al Tardini, per mantenere vive le proprie speranze di permanenza in Serie A.

I ducali, infatti, stanno vivendo una stagione complicatissima e occupano, al momento, la penultima posizione in classifica, con appena 14 punti. La squadra di D’Aversa, tuttavia, ha l’occasione di scavalcare il Cagliari, approfittando del k.o. dei sardi con il Torino, e continuare a coltivare il sogno salvezza.

I friulani, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Roma, ma nelle due partite precedenti avevano ottenuto altrettante vittorie, costruendosi un buon vantaggio sulla zona salvezza: al momento, infatti, i bianconeri sono avanti di nove lunghezze in classifica rispetto al terzultimo posto del Cagliari.

Queste le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Hernani; Mihaila, Cornelius, Karamoh.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, Arslan, De Paul, Zeegelaar; Pereyra; Llorente.

