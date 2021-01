Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Inter

Sarà il big match tra Roma ed Inter, valevole per il 17° turno, ad aprire la domenica di Serie A, dopo i tre anticipi giocati ieri.

Una gara che assume un’importanza ancora maggiore, in virtù del successo del Milan contro il Torino: entrambe le squadre, infatti, necessitano dei tre punti per non perdere terreno dai rossoneri, che, al momento, hanno sette lunghezze di vantaggio sui giallorossi e quattro sui cugini nerazzurri. Fonseca, che deve ancora rinunciare all’infortunato Pedro, ritrova Spinazzola e conferma Villar al fianco di Veretout, con Pellegrini ad agire, insieme a Mkhitaryan, alle spalle di Edin Dzeko. Tra i nerazzurri, invece, si rivede dal primo minuto Lukaku, che era partito dalla panchina, a causa di un problema fisico, nella scorsa partita, persa in casa della Sampdoria.

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

