Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Genoa

Dopo il pari tra Bologna e Benevento, il sabato di Serie A si aprirà con la sfida tra Torino e Genoa, due squadre che vivono momenti diametralmente opposti.

I granata, infatti, non vincono dal 3 gennaio, quando si imposero con il risultato di 3-0 a Parma, e sono reduci da quattro pareggi consecutivi. L’ultimo di questi, però, è arrivato in casa dell’Atalanta, dopo che la squadra di Nicola era stata sotto di tre gol, e vedremmo se riuscirà a dare coraggio al Toro. Il Genoa, invece, dopo l’avvicendamento in panchina tra Maran e Ballardini, sta attraversando un grandissimo momento di forma e ha ottenuto tre vittorie nelle ultime tre uscite.

Queste le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro.

