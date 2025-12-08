Serie A

Serie A: le partite del pomeriggio

Pubblicato il

Serie A: Udinese-Genoa 1-2 (Udinese prossima avversaria del Napoli in campionato a Udine); Pisa-Parma 0-1

