Serie A: Udinese-Genoa 1-2 (Udinese prossima avversaria del Napoli in campionato a Udine); Pisa-Parma 0-1
Serie A: le partite del pomeriggio
Napoli-Juventus: Agguato? Sassaiola? No un cretino. Tutta la verità su quanto accaduto.
Le pagelle di Napoli-Juventus: Dammi tre parole Testa, gambe e cuore.
Slavko Vincic dirigerà Benfica-Napoli
Happy B-Day Scott!
Antonio Conte dopo la vittoria:”A questi ragazzi devo dire solo grazie”
Rrhamani nel post match
Luciano Spalletti: “Lo scudetto ha consentito al Napoli economicamente di costruire una grande squadra”
Luciano Spalletti a Napoli con la ‘sua’ Juventus: chi fischia, chi applaude
Napoli-Juventus: vincono gli azzurri con una doppietta di Hojlund e consolidano il primato in classifica (2-1, 8′ e 78′ Hojlund; 59′ Yildiz)
Manna a Dazn: “È una partita importante per dare continuità alle ultime prestazioni positive”