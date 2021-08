Serie A, le quote: il Napoli favorito per la prima. Scudetto quotato a 12

Con l’inizio della Serie A che incombe, sono arrivate anche le prime quote per la lotta scudetto che riguardano anche il Napoli.

Il club azzurro si appresta ad iniziare questo nuovo campionato con Luciano Spalletti come allenatore. I bookmakers, a tal proposito, danno la vittoria dello scudetto per il Napoli a quota 12; la vittoria dell’ex Sarri con la Lazio è data a 33. Ad essere favorita è la Juventus, quotata a 1.90 mentre la vittoria dell’Inter dello scudetto è data a 4.25. Atalanta e Milan seguono, rispettivamente, con le quote di 6.50 e 10.

Per quanto riguarda questo esordio di campionato, il Napoli è nettamente favorito sul Venezia. La vittoria azzurra è, infatti, quotata solo a 1.27 per i bookmakers; quote basse anche per Inter e Juventus, mentre per la Lazio di Sarri vincitrice sul campo dell’Empoli la quota è di 1.77.

Insomma, i bookmakers per lo scudetto danno per favorita la Juventus con il ritorno di Allegri sulla panchina. E, nonostante la seconda posizione, l’Inter di Inzaghi è distante anche per via delle due cessioni eccellenti che portano il nome di Hakimi e Lukaku. Solo le prossime settimane ci diranno se il campionato sarà equilibrato o meno sotto questo punto di vista.

