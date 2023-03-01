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Serie A – Le sestine arbitrali del 25esimo turno

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Di Bello

Rese note le sestine arbitrali che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.

NAPOLI – LAZIO     Venerdì 03/02 h. 20.45

PAIRETTO

LOMBARDO – ROSSI C.

IV:      ORSATO

VAR:     CHIFFI

AVAR:       MARINELLI

MONZA – EMPOLI     Sabato 04/03 h. 15.00

FELICIANI

MELI – PERETTI

IV:      MIELE G.

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       GUIDA

ATALANTA – UDINESE     Sabato 04/03 h. 18.00

GHERSINI

DI IORIO – ROSSI M.

IV:       SANTORO

VAR:      MARIANI

AVAR:       MASSIMI

FIORENTINA – MILAN     Sabato 04/03 h. 20.45

DI BELLO

MOKHTAR – PALERMO

IV:     SACCHI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     ZUFFERLI

SPEZIA – H. VERONA     h. 12.30

DOVERI

GIALLATINI – PRETI

IV:      PERENZONI

VAR:     VALER

AVAR:     LONGO S.

SAMPDORIA – SALERNITANA     h. 15.00

MASSA

ALASSIO – SCARPA

IV:     GARIGLIO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      DI MARTINO

INTER – LECCE     h. 18.00

MANGANIELLO

SCATRAGLI – GARZELLI

IV:      MERAVIGLIA

VAR:     NASCA

AVAR:     VOLPI

ROMA – JUVENTUS       h. 20.45

MARESCA

CARBONE – LO CICERO

IV:     AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:       PAGANESSI

SASSUOLO – CREMONESE     Lunedì 06/03 h. 18.30

FOURNEAU

TEGONI – FONTANI

IV:      MINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:      MUTO

TORINO – BOLOGNA     Lunedì 06/03 h. 20.45

RAPUANO

VALERIANI – ROSSI L.

IV:     COLOMBO

VAR:     LA PENNA

AVAR:       VOLPI

 

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