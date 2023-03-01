Serie A – Le sestine arbitrali del 25esimo turno

Rese note le sestine arbitrali che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23.
NAPOLI – LAZIO Venerdì 03/02 h. 20.45
PAIRETTO
LOMBARDO – ROSSI C.
IV: ORSATO
VAR: CHIFFI
AVAR: MARINELLI
MONZA – EMPOLI Sabato 04/03 h. 15.00
FELICIANI
MELI – PERETTI
IV: MIELE G.
VAR: ABBATTISTA
AVAR: GUIDA
ATALANTA – UDINESE Sabato 04/03 h. 18.00
GHERSINI
DI IORIO – ROSSI M.
IV: SANTORO
VAR: MARIANI
AVAR: MASSIMI
FIORENTINA – MILAN Sabato 04/03 h. 20.45
DI BELLO
MOKHTAR – PALERMO
IV: SACCHI
VAR: DI PAOLO
AVAR: ZUFFERLI
SPEZIA – H. VERONA h. 12.30
DOVERI
GIALLATINI – PRETI
IV: PERENZONI
VAR: VALER
AVAR: LONGO S.
SAMPDORIA – SALERNITANA h. 15.00
MASSA
ALASSIO – SCARPA
IV: GARIGLIO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI MARTINO
INTER – LECCE h. 18.00
MANGANIELLO
SCATRAGLI – GARZELLI
IV: MERAVIGLIA
VAR: NASCA
AVAR: VOLPI
ROMA – JUVENTUS h. 20.45
MARESCA
CARBONE – LO CICERO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
SASSUOLO – CREMONESE Lunedì 06/03 h. 18.30
FOURNEAU
TEGONI – FONTANI
IV: MINELLI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
TORINO – BOLOGNA Lunedì 06/03 h. 20.45
RAPUANO
VALERIANI – ROSSI L.
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: VOLPI