Serie A: Lecce-Bologna 2-2

Serie A: Al Via del Mare il Lecce pareggia 2-2 nel recupero con il Bologna
Live-Milan-Napoli: Napoli accorcia su rigore con De Bruyne. Milan in 10 ma vince (2-1, 3′ Saelemaekers; 31′ Pulisic; 59′ De Bruyne)
Giovanni Manna: “Sarà un bel campionato, ci faremo trovare pronti: vogliamo difendere lo scudetto”
Le formazioni ufficiali: due esordienti in maglia azzurra, Marianucci e Gutierrez
L’Italia del volley conquista il quinto titolo iridato della storia
I risultati delle partite delle 15.00
Il Sassuolo si aggiudica l’anticipo delle 12.30
Il Napoli stasera a Milano con due esordi assoluti
A Cagliari vince l’Inter
Conte non lo sapeva. A Milano niente tifo organizzato napoletano ma il Meazza sarà una bolgia.
Antonio Conte in conferenza prima di Milan-Napoli: “Problemi in difesa? Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio”