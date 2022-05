Serie A, l’Empoli conduce per 1 a 0 dopo i primi 45 minuti di gioco

Si è concluso il primo tempo tra Empoli e Salernitana, sfida chiave per il club campano per rimanere in Serie A anche il prossimo anno.

Il primo tempo vede l’Empoli in vantaggio contro la Salernitana per 1 a 0. A portare in vantaggio la squadra di casa è Patrick Cutrone, che alla mezz’ora sfrutta l’assist di Asllani. Strada in salita per la squadra granata, che deve trovare una vittoria per continuare la sua corsa verso la salvezza.

A seguire il risultato parziale:

Empoli – Salernitana 1 – 0

31′ Cutrone

Comments

comments