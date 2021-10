Si sono concluse le due partite in programma alle ore 15 di Serie A, con l’Hellas Verona che dilaga contro lo Spezia. Pari tra Sampdoria e Udinese.

Un pareggio tra i blucerchiati ed i friuliani rocambolesco, con la partita finita 3 a 3. Quagliarella, inoltre, ha raggiunto il record per cui ha segnato per 17 stagioni consecutive. Nell’altro match, il Verona ha dilagato contro lo Spezia vincendo per 4 a 0.

