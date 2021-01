Serie A: l’Inter batte il Crotone e conquista la vetta della classifica

Allo stadio Meazza di Milano è terminato il primo lunch match del 2021 tra Inter e Crotone.

Ha vinto l’Inter per 6-2 con i gol nel primo tempo di Zanellato (C), Lautaro Martinez (I), autogol del crotonese Marrone (I) e Golemic su rigore (C).

Dopo il 2-2 del primo tempo nella ripresa esce fuori l’Inter e va in gol prima con Luataro Martinez e poi con Lukaku prima di lasciare il campo per in problemino muscolare. La tripletta personale di Lautaro Martinez e il gol di Hakimi chiudono il tabellino dei marcatori e la partita.

Grazie a questa vittoria l’Inter si porta in testa alla classifica in attesa del posticipo delle 18:00 tra Benevento e la capolista Milan.

