Serie A, l’Inter batte la Samp e si riporta a -6 dalla vetta

Importante successo per l’Inter, che nel recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A, ha battuto la Sampdoria con il risultato di 2-1.

Primo tempo di assoluto dominio per i nerazzurri, che si portano sul doppio vantaggio, grazie alla coppia formata da Lukaku e Lautaro. Sblocca il risultato il belga, che riceve palla dopo un colpo di tacco dell’argentino, triangola con Eriksen e batte Audero. Al 33′ arriva anche il raddoppio, stavolta frutto di una bella azione di Lukaku, che crossa dalla destra per Candreva che, a sua volta, tocca di prima per Lautaro, che segna il più facile dei gol.

Nella ripresa, la Sampdoria riapre il match con Thorsby, che è il più lesto a fiondarsi sul pallone dopo un colpo di testa di Colley stampatosi sulla traversa. L’Inter si riporta, così, a 6 punti dalla Juventus e a 5 dalla Lazio, seconda in classifica, mentre i blucerchiati rimangono a una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

