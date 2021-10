Si è chiuso il primo tempo tra Lazio e Inter, anticipo delle 18 di questa ottava giornata di campionato di Serie A.

I nerazzurri, guidati dal grande ex Simone Inzaghi, sono in vantaggio per 1 a 0 grazie ad un rigore siglato da Perisic. Rigore procurato da Barella che ha subìto fallo da Hysaj, ex giocatore del Napoli.

Per ora, quindi, l’Inter è sull’1 a 0 ma manca ancora un secondo tempo da giocare.

