Serie A, l’Inter gioca a tennis contro il Bologna: a San Siro finisce 6-1

Vittoria “tennistica” dell’Inter, che nel terzo anticipo del quarto turno di Serie A ha avuto la meglio sul Bologna, con il punteggio di 6-1.

A San Siro, i nerazzurri hanno ritrovato la vittoria dopo il pari di Marassi con la Sampdoria e la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, mettendo fine al discorso già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 con le reti di Lautaro, Skriniar e Barella. Nella ripresa, Vecino trova il gol del 4-0, poi si scatena Edin Dzeko, che mette a segno la sua prima doppietta in maglia nerazzurra, dopo essere entrato in campo al 29′, al posto dell’infortunato Correa. Per i felsinei, gol della bandiera di Theathe.

