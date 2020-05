Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, riporta che l’Inter riprenderà gli allenamenti, a partire da martedì, in gruppi piccolissimi.

Di seguito quanto riportato dal giornalista:

