Serie A, l’Inter travolge 6 a 0 il Brescia. Solo pari tra Bologna e Cagliari

Sono terminate le partite delle 19 e 30 di questa giornata di Serie A, dove l’Inter ha travolto 6 a 0 il Brescia. Tra Bologna e Cagliari solo un pareggio.

L’Inter di Conte vince facile, in casa, contro il Brescia con il risultato di 6 a 0. Dopo la prima occasione per i bresciani, su errore di Ashley Young, proprio quest’ultimo ha trovato il primo gol nerazzurro; da lì poi non c’è stata più partita.

Bologna e Cagliari, invece, non vanno oltre il pareggio con gol, con Simeone che risponde a Barrow. Di seguito risultati finali e marcatori:

Inter – Bologna 6 – 0

5′ Young, 20′ Sanchez (rigore), 45′ D’Ambrosio, 46′ Ranocchia, 52′ Gagliardini, 83′ Eriksen, 88′ Candreva

Bologna – Cagliari 1 – 1

45′ + 3′ Barrow, 46′ Simeone

