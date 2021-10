Serie A, L’Inter vince contro il Sassuolo al Mappei.

Il Sassuolo perde in casa al Mappei Stadium contro l’Inter in rimonta. La squadra emiliana passata in vantaggio nel primo tempo con Berardi su rigore nel secondo cala di intensità e al 58′ Dzeko segna la rete dell’ 1-1, il gol vittoria della squadra milanese invece arriva con un rigore di Lautaro al 78′.

