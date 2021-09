Serie A – Lo Spezia di Thiago Motta vince allo scadere contro il Venezia. La squadra ligure passa a 4 punti in classifica.

Primo successo in campionato per la squadra di Thiago Motta, che vince 2-1 al Penzo e sorpassa i veneti di Zanetti. In avvio la sblocca Bastoni con uno splendido sinistro, poca fortuna per Busio e Henry. Nella ripresa pareggia di testa l’ex Ceccaroni, pericolosi Gyasi e Johnsen. A tempo scaduto il gran gol di Bourabia decide il match.

