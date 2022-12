Serie A, Lotito ottiene la rateizzazione delle tasse in Serie A

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ottenuto la rateizzazione delle tasse non pagate per i club di Serie A.

Secondo fonti parlamentari circa l’articolo della 38 bis della manovra di governo 2022. In particolare la norma consentirà il pagamento in 60 rate diluite in 5 anni dei versamenti tributari.

Questo quanto successo in serata dopo che nelle convulse ore di questo pomeriggio era tornata in bilico la possibilità di inserire nella manovra 2022 il decreto salva-calcio proposto dal patron della Lazio, che è anche tra le file di Forza Italia in Senato.

La misura in particolare consentirà di versare dal 2023, in 60 rate e con maggiorazione del 3%, gli 889 milioni di tasse sospese durante la pandemia e in scadenza giovedì, una cifra riconducibile per oltre metà (circa 500 milioni) alla Serie A. Il governo l’ha inserita in manovra con un emendamento, rispettando l’indicazione dell’ordine del giorno (mutuato da una proposta sottoscritta anche da Claudio Lotito, senatore di FI e presidente della Lazio) approvato in Senato durante l’esame del dl Aiuti quater.

